Sport in tv, 24 giugno 2017: F1, il GP di Baku in differita su Rai 2

Ottavo appuntamento con il Mondiale di Formula 1. Si torna in pista a Baku, in Azerbaijan, dove Sebastian Vettel vuole provare a dimenticare l'ultimo deludente weekend in Canada che ha visto Lewis Hamilton rifarsi sotto in classifica piloti e riportarsi a -12. Il Gp d’Azerbaijan rappresenta una novità assoluta per il mondiale: l’esordio del circuito in Formula 1 risale al 2016, quando però la gara si chiamava Gp d’Europa e non recava il nome del Paese ospitante. Nel 2016 fu Nico Rosberg ad aggiudicarsi la vittoria in gara, dopo aver stabilito anche la pole position.

La pista misura 6 km ed è la seconda più lunga di tutta la stagione (dopo quella belga di Spa), nonché una delle più impegnative e insidiose. Il circuito è caratterizzato da un rettilineo molto lungo e consente di raggiungere velocità elevate, come dimostrano i 378 km/h toccati nel 2016. La gara sarà trasmessa in diretta da Sky Sport F1 HD alle 15, mentre in differita e in chiaro sarà disponibile su Rai 2 a partire dalle 21:10.

Programma odierno

Ore 15:00 Formula 1: GP Azerbaijan (in diretta su Sky Sport F1 HD, in differita su Rai 2 alle 21:10)