Sport in tv, 24 gennaio 2017: Coppa Italia, Napoli-Fiorentina in diretta su RaiUno

Lo sport in tv del 24 gennaio 2017 (guarda la programmazione) mette in evidenza il calcio, si gioca il primo quarto di finale di Coppa Italia, allo stadio San Paolo va in scena Napoli-Fiorentina, sfida interessante visto anche il buon momento di forma che stanno affrontando le due squadre. I partenopei sono reduci da un bel successo a San Siro contro il Milan, mentre i viola dopo la vittoria contro la Juventus si sono ripetuti anche contro il Cagliari.



Si gioca anche in Coppa d'Africa, due i match in programma validi per la terza giornata del gruppo C. Togo-Congo e Marocco-Costa d'Avorio. Solo due tra queste squadre potranno ottenere il pass per gli ottavi di finale della competizione. Prosegue l'Australian Open di tennis, primo slam della stagione.



Sport in tv, la programmazione completa



I principali eventi odierni:



ore 20 Coppa d'Africa: Togo-Congo (diretta su Fox Sports)

ore 20 Coppa d'Africa: Marocco-Costa d'Avorio (diretta su Fox Sports)

ore 20.45 Coppa Italia: Napoli-Fiorentina (diretta su RaiUno)

ore 1 Tennis: Australian Open, ottavi di finale (diretta su Eurosport)