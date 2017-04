Sport in tv, 23 aprile 2017: Juventus-Genoa è su Sky Calcio 1 e Premium Sport HD

Torna in campo la Serie A. Il posticipo Juventus-Genoa è su Sky Calcio 1 HD e Premium Sport HD. Sia sul digitale che sul satellitare, dunque, i tifosi bianconeri potranno vedere gli uomini di Allegri andare alla ricerca di un’altra vittoria, per continuare la rincorsa al sesto scudetto di fila. Alle 12:30, l’anticipo Sassuolo-Napoli è su Premium Sport HD e Sky Calcio 1 HD. Alle 15, in campo tutta la Serie A, disponibile sia su Sky che su Mediaset Premium. Si giocano Chievo-Torino (Sky Calcio 3 HD), Lazio-Palermo (Sky Calcio 2 HD e Premium Calcio 1), Milan-Empoli (Sky Calcio 1 HD e Premium Sport 2 HD), Sampdoria-Crotone (Sky Calcio 5 HD) e Udinese-Cagliari (Sky Calcio 4 HD).

Spazio anche alle competizioni estere: in Liga si gioca il Clasico Real Madrid-Barcellona. La sfida del Bernabeu è decisiva: in caso di vittoria dei blancos, la Liga sarà praticamente chiusa. Gli uomini di Luis Enrique, però, vogliono riscattare l’eliminazione dalla Champions e riaprire il campionato. Big match disponibile su Fox Sports HD. In Inghilterra, spazio alla Premier League, con Liverpool-Crystal Palace disponibile su Sky Sport 3HD, e alla FA CUP, con la semifinale Arsenal-Manchester City in onda su Fox Sports HD. Infine, la Ligue 1: si gioca Lione-Monaco, partita che sarà visibile su Premium Sport 2 HD. Oltre al calcio, c’è il tennis: Sky Sport 2 HD, a partire dalle 11:30, trasmetterà le due finali del torneo ATP Montecarlo. In programma l’atto finale del torneo maschile in singolo e in doppio.

Sport, la programmazione completa di oggi

I principali eventi di domenica 23 aprile

Ore 11:30 Tennis: ATP Montecarlo, finale (diretta su Sky Sport 2 HD)

Ore 12:30 Serie A: Sassuolo-Napoli (diretta su Sky Calcio 1 HD e Premium Sport HD)

Ore 15:00 Serie A: Chievo-Torino (diretta su Sky Calcio 3 HD)

Ore 15:00 Serie A: Lazio-Palermo (diretta su Sky Calcio 2 HD e Premium Calcio 1)

Ore 15:00 Serie A: Milan-Empoli (diretta su Sky Calcio 1 HD e Premium Sport 2 HD)

Ore 15:00 Serie A: Sampdoria-Crotone (diretta su Sky Calcio 5 HD)

Ore 15:00 Serie A: Udinese-Cagliari (diretta su Sky Calcio 4 HD)

Ore 16:00 FA CUP: Arsenal-Manchester City (diretta su Fox Sports HD)

Ore 17:30 Premier League: Liverpool-Crystal Palace (diretta su Sky Sport 3 HD)

Ore 20:45 Serie A: Juventus-Genoa (diretta su Sky Calcio 1 HD e Premium Sport HD)

Ore 20:45 Liga: Real Madrid-Barcellona (diretta su Fox Sports HD)