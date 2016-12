Sport in tv, 21 dicembre: Serie A, Inter-Lazio su Sky e Premium

Lo sport in tv del 21 dicembre (guarda la programmazione) mette in evidenza il calcio, si gioca il secondo anticipo del turno infrasettimanale di Serie A. A San Siro l'Inter, reduce dal successo a Sassuolo, affronta la Lazio, una delle squadre più in forma del campionato, che nell'ultimo turno si è imposta sulla Fiorentina per 3-1. Partita speciale per il tecnico dei nerazzurri Stefano Pioli e per Antonio Candreva, che sfidano la loro ex squadra.



Ancora calcio, super sfida in Bundesliga, la sedicesima giornata mette difronte le due squadre dominatrici del campionato, big match all'Allianz Arena tra il Bayern Monaco di Ancelotti e il sorprendente Lipsia. In campo anche la Ligue 1, per il Psg c'è l'impegno casalingo contro il Lorient. Per il basket, Milano è impegnata in Eurolega, gli avversari sono i greci del Panathinaikos. Per gli uomini di Repesa, dopo cinque sconfitte consecutive, c'è un solo risultato possibile, la vittoria.

Sport in tv, la programmazione completa



I principali eventi odierni:



ore 20 Basket, Eurolega: Milano-Panathinaikos (diretta su Sky Sport Plus)

ore 20 Bundesliga: Bayern Monaco-Lipsia (diretta su Fox Sports)

ore 20.45 Serie A: Inter-Lazio (diretta su Sky Sport 1, Premium Sport)

ore 20.50 Ligue 1: Psg-Lorient (diretta su Premium Sport 2)