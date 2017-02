Sport in tv, 02 febbraio 2017: Eurolega, l'Olimpia Milano è in diretta su Sky Sport Plus

In attesa di un weekend davvero ricco di appuntamenti imperdibili (guarda tutti gli eventi in programma), lo sport in tv del 2 febbraio torna a concentrarsi sulla Coppa d’Africa, in onda su Fox Sports. La lotteria dei rigori ha permesso al Camerun di superare il Senegal e di staccare il pass per la seconda semifinale della competizione. Qui dovrà confrontarsi con le Stelle Nere del Ghana, uscite vittoriose sul Congo grazie ai due gol messi a segno dai fratelli Ayew.

In campo anche le squadre impegnate nell’insidioso cammino dell’Eurolega, con l’Olimpia Milano pronta a contendersi la vittoria con il Darussafaka, mentre il Fenerbahce ospita il Cska Mosca.

Dopo la giornata di apertura disputata ieri, prosegue invece a colpi di biliardo il German Masters di Berlino, in diretta dalle 10 su Eurosport 2 e dalle 20 su Eurosport HD.









Curiosità

: Per gli amanti dele non solo,andrà in onda “ Major League, la squadra più scassata della lega ”. Il film diretto da David S. Ward è incentrato sulle vicende sportive deglidi Cleveland, che passeranno da una crisi senza precedenti alla lotta per il

Sport in tv, la programmazione completa

I principali eventi odierni:

ore 10.00 Snooker: German Masters (diretta su Eurosport 2)

ore 15.00 Ciclismo, Giro della Comunità Valenciana, 2° Tappa (diretta su Eurosport)

ore 20.00 Coppa d'Africa: Camerun-Ghana (diretta su Fox Sports)

ore 18.45 Basket, Eurolega: Fenerbahce-CSKA Mosca (diretta su Sky Sport Plus)

ore 20.45 Basket, Eurolega: Milano -Darussafaka (diretta su Sky Sport Plus)