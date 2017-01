Sport in tv, 19 gennaio 2017: Coppa Italia, Roma-Sampdoria in diretta su RaiTre

Lo sport in tv del 19 gennaio 2017 (guarda la programmazione) mette in evidenza il calcio. Completa il quadro degli ottavi di finale di Coppa Italia la sfida Roma-Sampdoria. All'Olimpico va in scena una grande partita, da una parte una delle squadre più in forma del campionato, i giallorossi di Spalletti e dall'altra i liguri, autori fin qui di una buona prima parte di stagione, grazie anche al tecnico Giampaolo, capace fin da subito di dare una precisa identità tattica ai suoi. Chi vince affronterà il Cesena, vittorioso a sorpresa contro il Sassuolo. Continua anche la Coppa D'Africa con due match in programma: Algeria-Tunisia e Senegal-Zimbabwe.



Sport in tv, la programmazione completa



I principali eventi odierni:



ore 17 Coppa d'Africa: Algeria-Tunisia (diretta su Fox Sports)

ore 20 Coppa d'Africa: Senegal-Zimbabwe (diretta su Fox Sports)

ore 21 Coppa Italia: Roma-Sampdoria (diretta su RaiTre)

ore 1 Tennis, Australian Open: secondo turno (diretta su Eurosport)