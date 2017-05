Sport in tv, 17 maggio 2017: la finale di Coppa Italia in chiaro sulla Rai

La finale di Coppa Italia tra la Juventus di Massimiliano Allegri e la Lazio di Simone Inzaghi, in programma mercoledì 17 maggio alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico, sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai 1. I bianconeri, reduci dalla sconfitta in campionato contro la Roma, vogliono sollevare il primo trofeo della propria stagione per continuare a coltivare il sogno 'Triplete'. La formazione piemontese, infatti, marcia a passo spedito (ultimamente un po' meno spedito) verso il suo sesto scudetto consecutivo, mentre in Europa si è già assicurata la sua seconda finale di Champions in tre anni contro il Real Madrid di Cristiano Ronaldo grazie al doppio successo contro il Monaco nelle semifinali.

La Lazio, dal canto proprio, già certa della qualificazione alla prossima Europa League, vuole proseguire la propria straordinaria stagione alzando al cielo la settima Coppa Italia della propria storia. L'ultimo successo della compagine biancocelste risale al 2013 quando superò i cugini della Roma in una finale storica. I precedenti in Coppa Italia sono favorevoli ai laziali che, dopo la sconfitta nel 1995, hanno prevalso nei quarti di finale del 2000, in semifinale nel 1998 e 2009 e nella doppia finale del 2004. L’ultimo incrocio, però, ha visto trionfare la Juventus grazie ad un gol di Matri nei supplementari, dopo l’1-1 al 90′ targato Radu e Chiellini nei tempi regolamentari.

Il programma odierno

ore 10:00 Tennis, singolare femminile Internazionali BNL d'Italia (Diretta Sky Sport 2 HD)

ore 10:00 Tennis, singolare maschile Internazionali BNL d'Italia (Diretta Sky Sport 2 HD)

ore 10:00 Tennis, doppio maschile Internazionali BNL d'Italia (Diretta Sky Sport 2 HD)

ore 21:00 Calcio, Coppa Italia finale: Juventus-Lazio (diretta in chiaro su Rai 1)