Sport in tv, 17 gennaio: Coppa Italia, Inter-Bologna in diretta su RaiDue

Lo sport in tv del 17 gennaio 2017 (guarda la programmazione) mette in evidenza il calcio. Si gioca una partita degli ottavi di finale di Coppa Italia, a San Siro va in scena Inter-Bologna. I nerazzurri sono reduci dal successo interno contro il Chievo per 3-1, buon risultato anche per i rossoblù che si sono imposti in una delicata sfida salvezza contro il Crotone (1-0).



Prosegue la Coppa d'Africa con due partite del gruppo D, alle 17 tocca al Ghana, l'avversario è l'Uganda, mentre alle 20 gioca l'Egitto, opposto al Mali. Continua anche il primo slam della stagione di tennis, sul cemento di Melbourne si gioca l'Australian Open.



Sport in tv, la programmazione completa



I principali eventi odierni:



ore 1 Tennis, Australian Open: primo turno (diretta su Eurosport)

ore 17 Coppa d'Africa: Ghana-Uganda (diretta su Fox Sports)

ore 20 Coppa d'Africa: Mali-Egitto (diretta su Fox Sports)

ore 21 Coppa Italia: Inter-Bologna (diretta su RaiDue)