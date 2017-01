Sport in tv, 15 gennaio 2017: Sci, slalom speciale Wengen in diretta su RaiSport 1

Lo sport in tv del 15 gennaio 2017 (guarda la programmazione) mette in evidenza il grande calcio Copertina d'obbligo per la Serie A si disputano ben sette partite. Si comincia con Cagliari-Genoa all'ora di pranzo, a seguire cinque match con fischio d'inizio alle ore 15, tra le quali Udinese-Roma e Napoli-Pescara. Il piatto forte è alle 20.45 al Franchi va in scena la supersfida Fiorentina-Juventus.



Ancora calcio con la Premier League che propone due sfide importanti: Everton-Manchester City e United-Liverpool. Grande attesa per la partita di Liga tra Siviglia e Real Madrid, mentre in Ligue 1 il Marsiglia di Garcia affronta il Monaco. Si gioca anche in Coppa d'Africa, due le partite in calendario: Algeria-Zimbabwe e Tunisia-Senegal. Per finire c'è lo sci, prosegue la coppa del mondo di alpino, gli uomini affrontano uno slalom speciale sulle nevi di Wengen in Svizzera e una discesa libera femminile in Austria ad Altenmarkt-Zauchensee.

Sport in tv, la programmazione completa



I principali eventi odierni:



ore 10.30 Sci: 1a manche, slalom maschile di Wengen (diretta su RaiSport 1 ed Eurosport)

ore 12 Liga: Valencia-Espanyol (diretta su Fox Sports)

ore 12.15 Sci: Discesa Libera femminile Altenmarkt-Zauchensee (diretta su RaiSport 1 ed Eurosport)

ore 12.30 Serie A: Cagliari-Genoa (diretta su Sky Calcio 1, Premium Sport)

ore 13.30 Sci: 2a manche, Slalom maschile di Wengen (diretta su RaiSport 1 ed Eurosport)

ore 14.30 Premier: Everton-Manchester City (diretta su Sky Sport 3)

ore 15 Serie A: Lazio-Atalanta (diretta su Sky Calcio 3, Premium Calcio 2)

ore 15 Serie A: Napoli-Pescara (diretta su Sky calcio 2, Premium Sport 2)

ore 15 Serie A: Sampdoria-Empoli (diretta su Sky Calcio 4)

ore 15 Serie A: Sassuolo-Palermo (diretta su Sky Calcio 5)

ore 15 Serie A: Udinese-Roma (diretta su Sky Calcio 1, Premium Calcio 1)

ore 17 Coppa d'Africa: Algeria-Zimbabwe (diretta su Fox Sports)

ore 17 Premier: Manchester United-Liverpool (diretta su Sky Sport 3)

ore 20 Coppa d'Africa: Tunisia-Senegal (diretta su Fox Sports)

ore 20.45 Serie A: Fiorentina-Juventus (diretta su Sky Sport 1, Sky Calcio 1, Sky SuperCalcio, Premium Sport)

ore 20.45 Liga: Siviglia-Real Madrid (diretta su Sky Sport Plus)

ore 21 Ligue 1: Marsiglia-Monaco (diretta su Premium Calcio 1)