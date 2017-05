Sport in tv, 14 maggio 2017: il GP di Spagna di Formula 1 è in differita su Rai 2

Lo sport in tv di domenica 14 maggio si prepara a vivere una giornata ricca di eventi da non perdere per tutti gli appassionati di calcio, basket, tennis e tante altre discipline. Si comincia con i motori. Alle 14, si spengono i semafori della Formula 1: in Spagna si disputa il quinto Gran Premio del Mondiale. Sul circuito del Montmelò, la Ferrari di Sebastian Vettel cerca di difendere il primo posto i classifica dall'assalto delle Frecce d'argento. Lewis Hamilton, secondo nel Mondiale, scatta dalla pole position. La gara sarà visibile in diretta esclusiva su Sky Sport F1 HD, ma verrà offerta la replica su Rai 2 alle ore 21.



Oltre ai motori, spazio al calcio. In campo la Serie A per la 36a giornata. Si comincia alle 12:30 con la sfida tra Inter e Sassuolo. I nerazzurri, dopo l'esonero di Stefano Pioli, vogliono dare una risposta d'orgoglio e provare a conquistare l'accesso all'Europa League. La sfida di San Siro sarà visibile su Sky sul canale Sky Calcio 1 e su Mediaset Premium sul canale Premium Sport. Alle 15 scendono in campo le altre protagoniste del campionato con il Torino che riceve la visita del Napoli di Maurizio Sarri. Con una vittoria gli azzurri si riporterebbero momentaneamente al secondo posto in attesa del risultato del posticipo tra Roma e Juventus che mette in palio il sesto scudetto consecutivo per i bianconeri. Il match dell'Olimpico sarà trasmesso su Sky Sport 1 HD e Sky Calcio 1 HD e su Premium Sport HD.

I principali eventi di domenica 14 maggio



ore 12:30 Calcio, Serie A: Inter-Sassuolo (diretta su Sky Calcio 1 e su Premium Sport)

ore 14:00 Formula 1, GP Spagna (diretta su Sky Sport F1 HD)

ore 15:00 Calcio, Serie A: Bologna-Pescara (diretta su Sky Calcio 06)

ore 15:00 Calcio, Serie A: Cagliari-Empoli (diretta su Sky Calcio 02)

ore 15:00 Calcio, Serie A: Crotone-Udinese (diretta su Sky Calcio 04)

ore 15:00 Calcio, Serie A: Palermo-Genova (diretta su Sky Calcio 03 e Premium Calcio 1)

ore 15:00 Calcio, Serie A: Sampdoria-Chievo (diretta su Sky Calcio 05)

ore 15:00 Calcio, Serie A: Torino-Napoli (diretta su Sky Sport 1, Sky Calcio 01 e Premium Sport 2)

ore 19.30 Basket, Serie A: EA7 Emporio Armani Milano-Betaland Capo d'Orlando (diretta Sky Sport 2 HD)

ore 20:45 Calcio, Serie A: Roma-Juventus (diretta su Sky Sport 1 HD, Sky Calcio 1 HD e su Premium Sport HD)

ore 20:45 Basket, Serie A: Dolomiti Energia Trentino-Dinamo Sassari (diretta Rai Sport HD)

ore 21:00 Formula 1, GP Spagna (differita Rai 2)