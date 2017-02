Sport in tv, 14 febbraio 2017: Champions League, PSG-Barcellona è in chiaro su Canale 5

Lo sport in tv del 14 febbraio (guarda tutti gli eventi in programma) ritrova la tanto attesa Champions League, con le prime due partite degli ottavi di finale. Aprono le fasi a eliminazione i francesi del PSG, che ospitano il Barcellona di Luis Enrique nella gara di andata trasmessa in chiaro su Canale 5 a partire dalle 20.45. Gli abbonati Premium potranno seguire in esclusiva su Premium Sport 2 l’altro match in programma, Benfica-Borussia Dortmund.



In attesa di trasmettere l’Europa League, Sky Sport si concentra sull’incontro di Serie B tra Ascoli e Pro Vercelli, gara valida per il recupero della 22° giornata del campionato Cadetto in cui i piemontesi devono fare di tutto per conquistare i tre punti e allontanarsi dalla zona play out.



Da non perdere inoltre l’appuntamento con i, in onda alle 12.00 suedcon la

Sport in tv, la programmazione completa

I principali eventi odierni:

ore 12.00 Mondiali Sci, Prova a squadre (diretta su Rai Sport 1 ed Eurosport)

ore 20.30 Volley CEV Champions League: Modena-Belchatow (diretta su Fox Sports)

ore 18.30 Serie B: Ascoli-Pro Vercelli (diretta su Sky Sport 1 e Sky Supercalcio)

ore 20.45 Champions League: PSG-Barcellona (diretta su Canale 5 e Premium Sport)

ore 20.45 Champions League: Benfica-Borussia Dortmund (diretta su Premium Sport 2)

ore 02.00 NBA: Minnesota-Cleveland (diretta su Sky Sport 2)