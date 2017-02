Sport in tv, 13 febbraio 2017: Lega Pro, Cosenza-Reggina in chiaro su Rai Sport HD

Lo sport in tv del 13 febbraio (guarda tutti gli eventi in programma) mette in evidenza il posticipo che chiude la 24° giornata di Serie A tra Lazio e Milan. Umore alle stelle per i rossoneri di Vincenzo Montella, reduci dal recupero con il Bologna vinto nonostante la doppia inferiorità numerica. Il test con i biancocelesti serve dunque a capire se i diavoli hanno superato la crisi di gennaio.



In mattinata Rai Sport 1 ed Eurosport dedicheranno ancora spazio ai Mondiali di St. Moritz, con il doppio appuntamento valido per la combinata maschile: si parte alle 09.30 con la discesa libera e si prosegue alle 12.45 con lo slalom speciale.



Gli eventi proposti in chiaro sul, però, non finiscono qui perché come di consueto nel lunedì sera ditorna il posticipo della. Questa volta in campo ci saranno, reduce entrambe da unnell’ultima giornata disputata.

Sport in tv, la programmazione completa

I principali eventi odierni:

ore 09.30 Mondiali Sci, Discesa libera di Combinata maschile (diretta su Rai Sport HD ed Eurosport)

ore 12.45 Mondiali Sci, Slalom Speciale di Combinata maschile (diretta su Rai Sport HD ed Eurosport)

ore 20.30 Serie A: Lazio-Milan (diretta su Premium Sport, Sky Sport 1, Sky Supercalcio)

ore 20.45 Lega Pro: Cosenza-Reggina (diretta su Rai Sport HD)

ore 20.45 Liga: Eibar-Granada (diretta su Fox Sports)

ore 20.45 Legabasket Serie A: Pistoia-Caserta (diretta su Sky Sport 2)

ore 21.00 Premier League: Bournemouth-Manchester City (diretta su Sky Sport 3)