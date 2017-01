Sport in tv, 12 gennaio 2017: Coppa Italia, Milan-Torino in diretta su RaiDue

Lo sport in tv di giovedì 12 gennaio 2017 (guarda la programmazione) mette in evidenza il calcio. Si gioca Milan-Torino, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Torna per la seconda volta in stagione a San Siro l'ex tecnico dei rossoneri Sinisa Mihajlovic, nel primo confronto da avversario ha lasciato i tre punti agli uomini di Montella, al termine di una partita combattuta finita 3-2 con Belotti che si è fatto ipnotizzare dal dischetto da Donnarumma.



Si gioca anche la Coppa del Re in Spagna, ritorno degli ottavi di finale. Impresa quasi disperata per il Valencia, l'ex squadra di Prandelli riparte dal 4-1 in favore del Celta Vigo. Stesso discorso per la fanalino di coda della Liga, l'Osasuna. Il 3-0 dell'andata in favore dell'Eibar rende la partita poco più di una formalità. Punteggio che lascia tranquillo anche il Real Madrid, che dopo il 3-0 inflitto al Siviglia, torna ad affrontare gli andalusi. Per l'Nba, si gioca a Londra Denver-Indiana, grande sfida tra Danilo Gallinari e Paul George.

Sport in tv, la programmazione completa



I principali eventi odierni:



ore 21 Coppa Italia: Milan-Torino (diretta su RaiDue)

ore 21 Nba: Denver-Indiana (diretta su Sky Sport 2)