Sport in tv, 12 febbraio 2017: La diretta della discesa libera femminile di St Moritz è in chiaro su Rai Sport 1

Lo sport in tv di domenica 12 febbraio (guarda tutta la programmazione) chiude una settimana davvero intensa e ricca di eventi spettacolari. In programmazione spiccano ovviamente le gare dei principali campionati di calcio italiani e internazionali, a partire dalla Serie A. Dopo la vittoria ottenuta nel recupero infrasettimanale con il Crotone, la Juventus cerca di allungare in classifica sulle inseguitrici, per potersi poi concentrarsi sulla Champions League. I bianconeri sono dunque impegnati nella trasferta di Cagliari, reduce dalla sconfitta sull’Atalanta. Per non rallentare rispetto alla capolista, la Roma cerca i tre punti sul campo del Crotone, mentre per la lotta al quarto posto l’Inter ospita l’Empoli a San Siro (diretta su Sky Calcio 1 e Premium Sport) e l’Atalanta sfida il Palermo (diretta su Sky Calcio 2).

Non solo Serie A, ovviamente, nel pomeriggio calcistico: in Premier il Chelsea di Conte fa visita al Burnley (diretta alle 14.30 su Sky Sport 3), mentre il Leicester di Ranieri deve vedersela con lo Swansea (diretta alle 17.00 su Sky Sport 3). E se in Spagna i riflettori saranno puntati su Villarreal-Malaga, Las Palmas-Siviglia e Atletico Madrid-Celta Vigo (tutte offerte da Fox Sports), Sky Sport Plus ci regala i due match della 20° giornata di Bundesliga, Wolfsburg-Hoffenheim e Friburgo-Colonia.





Da segnalare, inoltre, ladel, al via dalle 11.30 in chiaro sue sul canale pay

Curiosità : Su Sky Cinema Max torna la saga dello stallone italiano Rocky Balboa, per ripercorrere le imprese dell'intramondabile pugile intrerpretato da Sylvester Stallone.

Sport in tv, la programmazione completa

I principali eventi odierni:

ore 11.30 Sci, Mondiali: Discesa Libera Femm. (diretta su Rai Sport 1 ed Eurosport)

ore 12.00 Basket, Serie A: Sassari-Cantù (diretta su Sky Sport 1)

ore 12.00 WRC - Svezia (diretta su Sky Sport Plus)

ore 12.00 Liga: Villarreal-Malaga (diretta su Fox Sports)

ore 12.30 Serie A: Crotone-Roma (diretta su Premium Sport, Sky Calcio 1 e Sky Supercalcio)

ore 14.30 Eredivisie: Ajax-Sparta Rotterdam (diretta su Fox Sports)

ore 14.30 Premier League: Burnley-Chelsea (diretta su Sky Sport 3)

ore 15.00 Ligue 1: Rennes-Nizza (diretta su Premium Calcio 1)

ore 15.00 Serie B: Ternana-Perugia (diretta su Sky Sport 1, Sky Calcio 6)

ore 15.30 Bundesliga: Wolfsburg-Hoffenheim (diretta su Sky Sport Plus)

ore 15.00 Serie A: Inter-Empoli (diretta su Sky Calcio 1 e Premium Sport 2)

ore 15.00 Serie A: Palermo-Atalanta (diretta su Sky Calcio 2)

ore 15.00 Serie A: Torino-Pescara (diretta su Sky Calcio 3)

ore 15.00 Serie A: Sassuolo-Chievo (diretta su Sky Calcio 4)

ore 16.00 Rugby, Sei Nazioni: Francia-Scozia (diretta su Dmax)

ore 17.00 Premier League: Swansea-Leicester (diretta su Sky Sport 3)

ore 17.30 Bundesliga: Friburgo-Colonia (diretta su Sky Sport Plus)

ore 18.00 Serie A: Sampdoria-Bologna (diretta su Sky Calcio 2 e Sky Supercalcio)

ore 18.30 Liga: Las Palmas-Siviglia (diretta su Fox Sports)

ore 20.45 Serie A: Cagliari-Juventus (diretta su Premium Sport, Sky Calcio 1, Sky Sport 1 e Sky Supercalcio)

ore 20.45 Liga: Atletico Madrid-Celta Vigo (diretta su Fox Sports)

ore 21.00 Ligue 1: Nantes-Marsiglia (diretta su Premium Sport 2)

ore 21.30 NBA: New York-San Antonio (diretta su Sky Sport 2)