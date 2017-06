Sport in tv, 11 giugno 2017: F1, la gara di Montreal in differita su Rai 2

Settimo appuntamento con il Mondiale di Formula 1. Si torna in pista a Montreal, in Canada, dove Sebastian Vettel si presenta forte dei 25 punti di vantaggio su Lewis Hamilton. Sono 17, invece, le lunghezze che separano la Ferrari, leader nella classifica costruttori, e la Mercedes. All'orizzonte, però, c'è un pesantissimo tabù da sfatare: il Cavallino non vince in Canada dal 2004, quando a tagliare per primo il traguardo fu Michael Schumacher, il pilota con più vittorie su questo circuito (7).

Ad arrivare a questa gara pieno di speranze è proprio Lewis Hamilton, che a Montreal ha vinto per ben cinque volte, due delle quali negli ultimi due anni. L'inglese deve riscattare il settimo posto nel Gran Premio di Monaco. La gara sarà trasmessa in diretta da Sky Sport F1 HD alle 20, mentre in differita e in chiaro sarà disponibile su Rai 2 a partire dalle 23:40.

Programma odierno

Ore 20:00 Formula 1: GP Canada (in diretta su Sky Sport F1 HD, in differita su Rai 2 alle 23:40)