Sport in tv, 11 giugno 2017: Italia-Liechtenstein in diretta e in chiaro su Rai 1

Dopo l'amichevole vinta 3-0 a Nizza contro l'Uruguay, si torna a fare sul serio. Italia-Liechtenstein mette in palio 3 punti fondamentali per il cammino degli azzurri verso Russia 2018. La sesta giornata delle qualificazioni Mondiali, infatti, oppone agli uomini di Ventura il fanalino di coda del Gruppo E. Successo obbligatorio, vista la situazione di classifica: l'Italia, infatti, è in vetta a quota 13 insieme alla Spagna, che giocherà in trasferta contro la Macedonia. Solo la prima accede direttamente alla fase a gironi, mentre la seconda andrà agli spareggi.

Gli azzurri si presentano a questa sfida forti delle cinque gare senza sconfitte e dei 4 punti conquistati in casa, con l'1-1 contro le furie rosse allo Juventus Stadium. Il Liechtenstein, che ha 0 punti, ha segnato una sola rete in trasferta, quella di Goppel nel 2-1 in Israele. La fragilità degli ospiti è tutta nell'8-0 subito in Spagna. La gara sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Rai 1.