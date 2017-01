Sport in tv, 11 gennaio 2017: Coppa Italia, Juventus-Atalanta in diretta su RaiUno

Lo sport in tv di mercoledì 11 gennaio 2017 (guarda la programmazione) mette in evidenza il calcio, si gioca la Coppa Italia. Due i match in programma validi per gli ottavi di finale. Si comincia con la sfida del Franchi, alle 17.30 va in scena Fiorentina-Chievo. I viola hanno il vantaggio di aver riposato in campionato, a causa del rinvio della partita di Pescara per maltempo. La squadra di Maran, invece, è reduce da una pesante sconfitta interna contro l'Atalanta, 4-1 per i nerazzurri. Proprio la squadra di Gasperini è impegnata nell'altro confronto di giornata allo Stadium, si gioca infatti Juventus-Atalanta. Da una parte la capolista della Serie A, dall'altra quella che è la grande sorpresa di questa stagione.



Sport in tv, la programmazione completa



I principali eventi odierni:





ore 20.45 Coppa Italia: Juventus-Atalanta (diretta su RaiUno)