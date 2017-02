Sport in tv, 11 febbraio 2017: La diretta della discesa libera maschile di Sci è in chiaro su Rai Sport 1

Lo sport in tv di sabato 11 febbraio (guarda tutta la programmazione) torna a offrirci il meglio dello sci alpino in scena a St. Moritz, oltre al consueto appuntamento con la Serie B. Si parte alle 11.45 con la discesa libera maschile (diretta su Rai Sport 1 ed Eurosport HD), nella quale i tifosi italiani possono contare sulla presenza di diversi atleti azzurri.

Dopo l’anticipo tra Vicenza e Salernitana, il Campionato Cadetto vede in campo tutte le altre sfide valide per la 25° giornata, trasmesse dai canali Sky Sport e Sky Calcio. Il Verona, ancora in testa alla classifica con una sola lunghezza di vantaggio sul Frosinone, affronta in trasferta l’Avellino, mentre i ragazzi di Pasquale Marino ospitano il Carpi. Per la zona playoff attenzione inoltre al confronto tra Entella e Spal, in diretta alle 18.00 su Sky Supercalcio e Sky Calcio 1.





Molte le partite in programma anche nei campionati esteri, a partire dalla seguitissima, dove si affrontanoe soprattutto: nel big match di, Kloop ha la possibilità di rosicchiare punti preziosi sui secondi in classifica, che vantano solo quattro punti di vantaggio sui reds. In, invece, spazio agli anticipi(trasmesse rispettivamente da).

A concludere una grande giornata di sport ci pensano Fiorentina e Udinese, in campo per l’anticipo della 24° giornata di Serie A. Usciti sconfitti dal testa a testa con la Roma, i Viola hanno subito la possibilità di rifarsi davanti al pubblico del Franchi, dove troveranno i bianconeri guidati da Luigi Delneri, reduci da quattro punti nelle ultime due gare e nettamente in crescita rispetto alla prima parte della stagione.

Sport in tv, la programmazione completa

I principali eventi odierni:

ore 11.45 Sci, Mondiali: Discesa Libera Maschile (diretta su Rai Sport 1 e Eurosport HD)

ore 13.30 Premier League: Arsenal-Hull City (diretta su Sky Sport 3)

ore 15.00 Serie B: Avellino-Verona (diretta su Sky Calcio 1)

ore 15.00 Serie B: Frosinone-Carpi (diretta su Sky Calcio 2)

ore 15.00 Serie B: Benevento-Latina (diretta su Sky Calcio 3)

ore 15.00 Serie B: Cesena-Bari (diretta su Sky Calcio 4)

ore 15.00 Serie B: Novara-Cittadella (diretta su Sky Calcio 5)

ore 15.00 Serie B: Pro Vercelli-Spezia (diretta su Sky Calcio 6)

ore 15.00 Serie B: Ascoli-Trapani (diretta su Sky Calcio 7)

ore 15.00 Serie B: Brescia-Pisa (diretta su Sky Calcio 8)

ore 15.25 Rugby, Sei Nazioni: Italia-Irlanda (diretta su Dmax)

ore 16.00 Premier League: Manchester United-Watford (diretta su Sky Sport 3)

ore 16.15 Liga: Alaves-Barcellona (diretta su Fox Sports)

ore 16.50 Rugby, Sei Nazioni: Galles-Inghilterra (diretta su Dmax)

ore 17.00 Ligue 1: Guingamp-Lione (diretta su Premium Sport)

ore 18.00 Serie B: Entella-Spal (diretta su Sky Supercalcio e Sky Calcio 1)

ore 18.30 Premier League: Liverpool-Tottenham (diretta su Sky Sport 3)

ore 18.30 Bundesliga: Shalke 04-Herta Berlino (diretta su Fox Sports)

ore 18.30 Liga: Ath Bilbao-Deportivo La Coruna (diretta su Sky Sport Plus)

ore 20.00 Ligue 1: Monaco-Metz (diretta su Premium Sport 2)

ore 20.45 Liga: Osasuna-Real Madrid (diretta su Fox Sports)

ore 20.45 Serie A: Fiorentina-Udinese (diretta su Premium Sport, Sky Sport 1 e Sky Supercalcio)

ore 21.00 Basket, Serie A2: Treviso-Virtus Bologna (diretta su Sky Sport 2)