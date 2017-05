Sport in tv, 10 maggio 2017: il Giro d'Italia in chiaro sulla Rai

Lo sport in televisione mercoledì 10 maggio 2017 regala un'altra avvincente tappa della 100esima edizione del Giro d'Italia: la quinta. I ciclisti partono da Pedara per arrivare a Messina lungo un percorso di 159 km. Tappa mossa nella prima parte e pianeggiante nella seconda che si conclude in circuito. La Rai trasmette in chiaro la diretta sui canali Rai Sport 1 e Rai 2 a partire dalle 13:05.

Spazio, però, anche alla partita di Champions League tra l'Atletico Madrid del Cholo Simeone ed il Real Madrid di Zinedine Zidane. Le Merengues hanno già un piede nella finalissima di Cardiff grazie al netto successo ottenuto nella sfida del Santiago Bernabeu, decisa dalla tripletta di un Cristiano Ronaldo tornato di nuovo in formato Pallone d'Oro. I Colchoneros, che contro i cugini più blasonati hanno già perso due finali di Champions League, cercano una disperata rimonta. I Blancos, consapevoli della propria forza, vogliono approdare alla loro seconda finale consecutiva per cercare di riscrivere la storia e diventare la prima squadra ad aggiudicarsi due edizioni consecutive della Coppa dalle grandi orecchie. La partita, in programma alle 20:45 al Vicente Calderon di Madrid, viene trasmessa in pay-per-view da Mediaset Premium (canali 370 e 380). Il Live-Streaming è disponibile per gli abbonati su Premium Play.

Il programma odierno

ore 13:05 Ciclismo, partenza quinta tappa in diretta sulla Rai

ore 20:45 Calcio, Champions League: Atletico Madrid-Real Madrid diretta su Mediaset Premium