Sport in tv, 10 febbraio 2017: Napoli-Genoa in diretta su Sky Supercalcio e Premium Sport

Lo sport in tv del 10 febbraio (guarda tutti gli eventi in programma) propone i primi anticipi dei principali campionati di calcio, in attesa di assistere alle altre sfide del weekend. La 24° giornata di Serie A si apre con il confronto tra Napoli e Genoa (diretta alle 20.45 su Premium Sport e Sky Supercalcio), con i ragazzi di Sarri reduci dall’incredibile 7-1 inflitto al Bologna. Il Genoa tenta di espugnare il San Paolo, visto che non vince dalla gara con la Juventus datata 27 novembre 2016, sperando che i partenopei siano già proiettati al big match di Champions League con il Real Madrid.

Saranno in campo anche i protagonisti di Vicenza e Salernitana, impegnati nell’anticipo della 25° giornata di Serie B (diretta alle 20.30 su Sky Sport 1). Le due squadre, divise da un solo punto in classifica, devono vincere per evitare di finire in zona play out.



Assolutamente da non perdere il doppio appuntamento con il, in onda sue in chiaro su: alle 10.00 via alla, mentre alle 13.00 è prevista la partenza dello, entrambe valide per la

Sport in tv, la programmazione completa

I principali eventi odierni:

ore 10.00 Sci, Mondiali: Discesa Libera di Combinata Femm. (diretta su Rai Sport 1 ed Eurosport)

ore 13.00 Sci, Mondiali: Slalom Speciale di Combinata Femm. (diretta su Rai Sport 1 ed Eurosport)

ore 20.30 Serie B: Vicenza-Salernitana (diretta su Sky Sports 1, Sky Calcio 2)

ore 20.45 Serie A, Napoli-Genoa (diretta su Premium Sport, Sky Supercalcio e Sky Calcio 1)

ore 20.45 Liga, Espanyol-Real Sociedad (diretta su Fox Sports)

ore 20.45 Ligue 1, Bordeaux-PSG (diretta su Premium Sports 2)

ore 21.00 Eurolega: Barcellona-Galatasaray (diretta su Sky Sports Plus)

ore 02.00 NBA: Washington-Indiana (diretta su Sky Sports 2)