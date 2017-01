Sport in tv, 01 febbraio 2017: Coppa Italia, Roma-Cesena in diretta su Rai 2

Lo sport in tv del 01 febbraio (guarda tutti gli eventi in programma) vede Roma e Cesena impegnate nell’ultimo quarto di finale di Coppa Italia. I giallorossi guidati da Spalletti hanno avuto vita facile contro la Sampdoria vincendo 4-0 e ora devono vedersela con la squadra di Massimo Drago, che un po’ a sorpresa ha superato in rimonta il Sassuolo per 2-1.

Tornano in campo anche Pescara e Fiorentina per il recupero della sfida di Serie A, inizialmente programmata per domenica 8 gennaio, ma poi rinviata a causa maltempo. Domenica scorsa i ragazzi di Sousa non sono andati oltre il pareggio con il Genoa, mentre gli abruzzesi, ancora a caccia della prima vittoria sul campo, sono stati messi K.O. dall’Inter nell'anticipo di sabato sera.





Mentre ilsi prepara a vivere la prima semifinale dellatra, in Inghilterra ildi Guardiola fa visita al; nella stessa serata,chiudono il 23° turno della Premier League

Sport in tv, la programmazione completa

I principali eventi odierni:

ore 14.00 Snooker: German Masters (diretta su Eurosport 2)

ore 20.00 Coppa d'Africa: Burkina Faso-Egitto (diretta su Fox Sports)

ore 20.30 Pallavolo CEV Champions League: Civitanova-Resovia (diretta su Sky Sport Plus)

ore 20.45 Serie A: Pescara-Fiorentina (diretta su Sky Sport 1, Sky Supercalcio e Premium Sport)

ore 20.45 Coppa Italia: Roma-Cesena (diretta su Rai 2)

ore 20.45 Premier League: West Ham-Manchester City (diretta su Sky Sport 3)

ore 03.00 NBA: Utah-Milwaukee (diretta su Sky Sport 2)