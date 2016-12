Sport in TV: feste con la Premier su Sky Sport

Come da tradizione la Premier League non va in vacanza durante le festività natalizie ma scende in campo per la gioia di tutti gli appassionati, inglesi e non. Il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, tutti in campo nel Boxing Day con la 18esima giornata: alle 16 il Chelsea di Antonio Conte, primo in classifica, riceve il Bournemouth, mentre il Manchester United di Mourinho ospita il Sunderland; alle 18.15 il Manchester City di Guardiola è di scena sul campo del fanalino di coda Hull City.



Non si stacca la spina nemmeno a cavallo di capodanno: la 19esima giornata presenta 7 gare sabato 31 dicembre con Chelsea-Stoke City ma soprattutto il big match delle 18.30 ad Anfield tra il Liverpool di Jurgen Klopp e il Manchester City di Guardiola; il programma si completa l'1 gennaio con il Watford di Mazzarri che riceve il Tottenham mentre l'Arsenal ospita il Crystal Palace. Si prosegue immediatamente con il 20esimo turno diviso tra il 2 e il 4 gennaio, giornata che si completa appunto il 4 alle ore 21 con la super sfida di White Hart Lane, un derby di Londra, fra il Tottenham e il Chelsea di Conte.



La programmazione di Sky Sport:



Lunedì 26 dicembre (Boxing Day)

Ore 13.30 Watford-Crystal Palace (Sky Sport 1 HD e Sky Supercalcio HD)

Ore 16 Diretta Gol (Sky Sport 1 HD, Sky Sport 3 HD, Sky Sport Mix HD, Sky Supercalcio HD)

Arsenal – West Bromwich

Burnley – Middlesbrough

Chelsea – Bournemouth

Leicester – Everton

Manchester Utd – Sunderland

Swansea – West Ham

Chelsea – Bournemouth

Ore 18.15 Hull City-Manchester City (Sky Sport 1 HD, Sky Sport 3 HD e Sky Supercalcio HD)



Martedì 27 dicembre

Ore 18.15 Liverpool-Stoke City (Sky Sport 3 HD e Sky Supercalcio HD)



Mercoledì 28 dicembre

Ore 20.45 Southampton-Tottenham (Sky Sport 1 HD, Sky Sport 3 HD e Sky Sport Mix HD)



Venerdì 30 dicembre

Ore 21 Hull Ciity-Everton (Sky Sport 3 HD)



Sabato 31 dicembre

Ore 16 Chelsea-Stoke City (Sky Sport 1 HD, Sky Sport 3 HD e Sky Supercalcio HD)

Ore 18.30 Liverpool-Manchester City (Sky Sport 1 HD, Sky Sport 3 HD e Sky Supercalcio HD)



Domenica 1 gennaio

Ore 14.30 Watford-Tottenham (Sky Sport 1 HD, Sky Sport 3 HD e Sky Supercalcio HD)

Ore 17 Arsenal-Crystal Palace (Sky Sport 1 HD, Sky Sport 3 HD, Sky Sport Mix HD, Sky Supercalcio HD)



Lunedì 2 gennaio

Ore 13.30 Middlesbrough-Leicester (Sky Sport 1 HD, Sky Sport 3 HD e Sky Supercalcio HD)

Ore 16 Diretta Gol (Sky Sport 1 HD, Sky Sport 3 HD e Sky Supercalcio HD)

Everton – Southampton

Manchester City – Burnley

Sunderland – Liverpool

West Bromwich – Hull City

Ore 18.15 West Ham-Man United (Sky Sport 1 HD, Sky Sport 3 HD e Sky Supercalcio HD)



Martedì 3 gennaio

Ore 20.45 Bournemouth-Arsenal (Sky Sport 1 HD e Sky Sport 3 HD)



Mercoledì 4 gennaio



Ore 21 Tottenham-Chelsea (Sky Sport 1 HD, Sky Sport 3 HD, Sky Sport Mix HD, Sky Supercalcio HD)