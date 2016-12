Sport in tv, 27 dicembre: Premier, Liverpool-Stoke su Sky Sport 3

(guarda la programmazione) è caratterizzato ancora una volta dalla Premier League. Alle 18 si gioca infatti il posticipo della 18esima giornata di campionato: nella splendida cornice di Anfield Road va in scena Liverpool-Stoke City. I Reds di Jurgen Klopp vanno a caccia del terzo successo consceutivo con l'obiettivo di limitare la fuga del Chelsea di Conte. Lo sport in tv di martedì 27 dicembre) è caratterizzato ancora una volta dallaAlle 18 si gioca infatti il posticipo della 18esima giornata di campionato: nella splendida cornice dva in scena. Idivanno a caccia del terzo successo consceutivo con l'obiettivo di limitare la fuga del Chelsea di Conte.

Nel ricco programma di giornata spazio anche allo sci con il SuperG maschile di Santa Caterina (ore 11) e lo Slalom Gigante femminile di Semmering (alle 13 la seconda manche). Nel tardo pomeriggio riflettori puntati sul basket italiano. Alle 18.45 si gioca l'anticipo della 13esima giornata, Varese-Venezia. In serata, invece, si disputano in contemporeana le rimanenti cinque gare con Milano che, a Reggio Emilia, cerca il riscatto dopo il ko con Barcellona in Eurolega.

I principali eventi odierni:

ore 9.45 e 13 - Sci, Gigante femminile Semmering (RaiSport 1, Eurosport 1)

ore 11 - Sci, SuperG maschile Santa Caterina (RaiSport 1, Eurosport 1)

ore 18.30 - Premier, Liverpool-Stoke City (Sky Sport 3 HD e Sky Supercalcio)

ore 18.45 - Basket, Serie A: Varese-Venezia (Sky Sport 2 HD)

ore 20.45 - Basket, Serie A: Reggio Emilia-Milano (RaiSport 1)