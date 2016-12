Sport in tv, 26 dicembre: Premier, il Boxing Day è su Sky

Il calcio inglese e il volley italiano sono i grandi protagonisti dello sport in tv di lunedì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano (guarda la programmazione). In Inghilterra giocare durante le feste è una tradizione, su tutti il Boxing Day: per la 18esima giornata di Premier League si parte alle 13.30 con la sfida tra il Watford di Mazzarri e il Crystal Palace, alle 16 7 gare tra cui il Chelsea di Antonio Conte, primo in classifica e reduce da 11 vittorie di fila in campionato, che riceve il Bournemouth; alle 18.15 il Manchester City di Guardiola è di scena sul campo del fanalino di coda Hull City.



In Italia riflettori puntati sul volley, maschile e femminile. Per la SuperLega si gioca la 16esima giornata con 6 partite alle 18 e la sfida lombarda tra Milano e Monza alle 18.30: i meneghini sono penultimi con 13 punti mentre il Vero Volley è settimo con 22 e viene dal successo su Vibo Valentia. Per la A1 femminile si gioca l'11esima giornata col derby Firenze-Scandicci alle 16 e il resto del programma alle 17.



Sport in tv, la programmazione completa



I principali eventi odierni:



Ore 13.30 - Premier League: Watford-Crystal Palace (Sky Sport 1 HD e Sky Supercalcio HD)

Ore 16 - Premier League: Diretta Gol (Sky Sport 1 HD, Sky Sport 3 HD, Sky Sport Mix HD, Sky Supercalcio HD)

Ore 16 - Volley, A1 Femminile: Firenze-Scandicci (diretta su RaiSport 1 HD)

Ore 18.15 - Premier League: Hull City-Manchester City (Sky Sport 1 HD, Sky Sport 3 HD e Sky Supercalcio HD)

Ore 18.30 - Volley, SuperLega: Milano-Monza (diretta su RaiSport 1 HD)