Sport in tv, 25 dicembre: NBA, Cavs-Warriors in chiaro su Cielo

E' il grande basket NBA a farla da padrone nello sport in TV di domenica 25 dicembre, giorno di Natale (guarda la programmazione). Alle 20.30 spicca la super sfida tra i Cleveland Cavs di LeBron James e i Golden State Warriors di Stephen Curry e Kevin Durant, la rivincita delle ultime due finali: la partita verrà trasmessa in diretta e in chiaro su Cielo (canale 26 del digitale terrestre), oltre che su Sky Sport. Per gli abbonati alla pay tv lo spettacolo del Christmas Day NBA proseguirà alle 23 con la gara tra i San Antonio Spurs di Kawhi Leonard e Manu Ginobili e i Chicago Bulls di Dwyane Wade.



Oltre al basket c'è il football americano NFL in diretta su Premium. Per la 16esima e penultima settimana di regular season scendono in campo alle 22.30 Pittsburgh Steelers contro Baltimore Ravens mentre in nottata alle 2.30 i Denver Broncos campioni in carica fanno visita ai Kansas City Chiefs.



Sport in tv, la programmazione completa



I principali eventi odierni:



20.30 - NBA: Cleveland Cavs-Golden State Warriors (diretta su Sky Sport 1 HD, Sky Sport Mix HD e Cielo)

22.30 - NFL: Pittsburgh Steelers-Baltimore Ravens (diretta su Premium Sport 2 HD)

23 - NBA: San Antonio Spurs-Chicago Bulls (diretta su Sky Sport 1 HD)

2.30 - NFL: Kansas City Chiefs-Denver Broncos (diretta su Premium Sport 2 HD)