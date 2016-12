Sport in tv, 24 dicembre: Serie B, Ascoli-Bari su Sky Sport Mix

La Serie B è la grande protagonista dello sport in tv di sabato 24 dicembre, vigilia di Natale (guarda la programmazione). La 20esima giornata del campionato cadetto scatta alle 12.30 con il lunch match Pisa-Spezia. Gli uomini di Gattuso stanno vivendo un difficile momento societario mentre i liguri vanno a caccia della seconda vittoria di fila per restare nella scia dei playoff.



Ricchissimo il programma del pomeriggio con 10 partite alle 15: il Verona capolista fa visita al Carpi in un match tra due squadre che nella passata stagione calcavano i campi della A. Il big match del turno va però in scea al Matusa dove il Frosinone secondo attende il Benevento, terzo e staccato di due soli punti. La Spal cerca il riscatto nel match casalingo con la Ternana mentre il Brescia di Brocchi ospita la Pro Vercelli.



Per gli amanti del basket a stelle e strisce non può ovviamente mancare l'appuntamento notturno con l'Nba che vede protagonisti anche i due italiani, Danilo Gallinari e Marco Belinelli. I Nuggets affrontano gli Hawks mentre gli Hornets sfidano i Bulls. In serata scendono, infine, in campo i giganti della Nfl.



Sport in tv, la programmazione completa



I principali eventi odierni:



1.30 - NBA: Detroit Pistons-Golden State Warriors (diretta su Sky Sport 2 HD)

12.30 - Serie B: Pisa-Spezia (diretta su Sky Sport 1 HD, Sky Super Calcio HD, Sky Calcio 1 HD)

15 - Serie B: Ascoli-Bari (diretta su Sky Sport Mix HD, Sky Calcio 8 HD)

15 - Serie B: Carpi-Verona (diretta su Sky Calcio 1 HD)

15 - Serie B: Frosinone-Benevento (diretta su Sky Calcio 2 HD)

15 - Serie B: Perugia-Latina (diretta su Sky Calcio 3 HD)

15 - Serie B: Spal-Ternana (diretta su Sky Calcio 4 HD)

15 - Serie B: Brescia-Pro Vercelli (diretta su Sky Calcio 5 HD)

15 - Serie B: Avellino-Salernitana (diretta su Sky Calcio 6 HD)

15 - Serie B: Cesena-Trapani (diretta su Sky Calcio 7 HD)

15 - Serie B: Vicenza-Cittadella (diretta su Sky Calcio 9)

15 - Serie B: Entella-Novara (diretta su Sky Calcio 10)