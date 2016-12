Sport in tv, 23 dicembre: Supercoppa, Juventus-Milan su RaiUno

Il calcio è il protagonista assoluto dello sport in tv di venerdì 23 dicembre (guarda la programmazione). Alle 17.30 a Doha, in Qatar, Juventus e Milan scendono in campo per contendersi la Supercoppa Italiana, il primo trofeo della nuova stagione. Al Jassim Bin Hamad Stadium i bianconeri di Max Allegri vanno a caccia dell'ottavo sigillo in questa manifestazione mentre i rossoneri di Montella sono fermi a 6, con l'ultimo vinto nel 2011 a Pechino contro l'Inter. La Vecchia Signora detiene il trofeo, conquistato lo scorso anno contro la Lazio, mentre a Doha due anni fa perse ai rigori contro il Napoli.



Per il basket va in scena la 14esima giornata di Eurolega. Alle 21 l'Olimpia Milano gioca a Barcellona e va a caccia di un successo in trasferta che manca dal secondo turno quando vinse ad Istanbul contro il Darussafaka. Alle 19 super sfida a Mosca col CSKA di Teodosic e De Colo che sfida il Fenerbahce di Datome nella riedizione della scorsa finale vinta dai russi a Berlino. Nella notte lo spettacolo della NBA: all'1.30 i Golden State Warriors di Curry e Durant sono di scena a Detroit contro i Pistons.



Sport in tv, la programmazione completa



I principali eventi odierni:



17.30 - Supercoppa Italiana: Juventus-Milan (diretta su RaiUno HD e RaiUno)

18 - Eurolega: CSKA Mosca-Fenerbahce (diretta su Fox Sports HD)

21 - Eurolega: Barcellona-Olimpia Milano (diretta su Fox Sports HD)

1.30 - NBA: Detroit Pistons-Golden State Warriors (diretta su Sky Sport 2 HD)