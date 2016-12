Sport in tv, 22 dicembre: Lega Pro, Matera-Taranto in chiaro su RaiSport 2

Lo sport in tv del 22 dicembre (guarda la programmazione) mette in evidenza il calcio con la 18esima giornata di Serie A. Sono in tutto sei le sfide che vanno in scena alle 20.45. La Roma vuole cercare di restare al secondo posto in classifica alle spalle della Juventus, impegnata venerdì in Supercoppa Italiana contro il Milan. Il Napoli, invece, è di scena al Franchi con la Fiorentina. Completano il programma Torino-Genoa, Cagliari-Sassuolo Sampdoria-Udinese e Palermo-Pescara. Fari puntati anche sulla Lega Pro Girone C con Matera-Teramo alle 20.30.



Per gli appassionati di sci c'è lo Slalom speciale notturno di Madonna di Campiglio valido per la Coppa del mondo maschile. Per gli amanti del volley riflettori puntati sul match di Champions maschile Perugia- Roeselare.



Sport in tv, la programmazione completa



I principali eventi odierni:



20.30 - Sci: Slalom Speciale a Madonna di Campiglio (RaiSport 1)

20.30 - Volley, Champions: Perugia- Roeselare (Sky Sport Plus)

20.30 - Lega Pro, Girone C: Matera-Taranto (RaiSport 2)

20.30 Freestyle Ski Coppa del Mondo Eurosport 2

20.45 - Serie A: Fiorentina-Napoli (Premium Sport 2, Sky Sport 1 e Sky Calcio 1)

20.45 - Serie A: Roma-Chievo (Premium Calcio 1, Sky Calcio 2)

20.45 - Serie A: Torino- Genoa (Premium Calcio 2, Sky Calcio 3)

20.45 - Serie A: Cagliari- Sassuolo (Sky Calcio 4)

20.45 - Serie A: Sampdoria-Udinese (Sky Calcio 5)

20.45 - Serie A: Palermo- Pescara (Sky Calcio 6)