Sport in tv, 22 aprile 2017: Fiorentina-Inter è su Sky Calcio 1 e Premium Sport

Si gioca Fiorentina-Inter, anticipo della 33a giornata di Serie A. La partita sarà visibile su Sky Calcio 1 HD e Premium Sport HD. Sia la piattaforma satellitare che digitale terrestre, quindi, consentiranno di vedere i nerazzurri di Pioli a caccia del riscatto, dopo i soli 2 punti nelle ultime quattro partite. La sfida del Franchi è un’ultima spiaggia per continuare a rincorrere l’Europa League. L’altro anticipo è Atalanta-Bologna, in programma alle 18 e visibile su Sky Calcio HD. Gli uomini di Gasperini sono al quinto posto ed in piena lotta per accedere direttamente ai gironi, e cercheranno la vittoria contro gli uomini di Donadoni per difendere il quinto posto dall'assalto delle milanesi. Scende in campo, inoltre, tutta la Serie B, esclusiva Sky Sport. Le prime tre della classe, che si contendono la promozione, giocano tutte in trasferta: il programma prevede Latina-Spal (disponibile su Sky Calcio 3 HD), Ternana-Frosinone (Sky Calcio 2 HD) e Bari-Verona (Sky Calcio 3 HD).

Il calcio continua con i campionati esteri, con Liga, Bundesliga e Premier League. Malaga-Valencia e Bayern-Magonza saranno disponibili su Fox Sports HD, che trasmetterà anche Chelsea-Tottenham, semifinale di FA CUP. Su Sky Sport Plus HD, invece, verranno trasmesse Villarreal-Leganes, Moenchengladbach-Dortmund ed Espanyol-Atl. Madrid. Non solo calcio: in campo anche il Tennis per la settima giornata del torneo ATP sulla terra battuta di Montecarlo. Gli incontri saranno visibili a partire dalle 13 su Sky Sport 2 HD.

Sport, la programmazione completa di oggi



I principali eventi di sabato 22 aprile

Ore 13:00 Tennis: ATP Montecarlo, 7a giornata (diretta su Sky Sport 2)

Ore 13:00 Liga: Malaga-Valencia (diretta su Fox Sports HD)

Ore 15:00 Serie B: Ascoli-Brescia (diretta su Sky Calcio 6 HD)

Ore 15:00 Serie B: Avellino-Cesena (diretta su Sky Calcio 4 HD)

Ore 15:00 Serie B: Bari-Verona (diretta su Sky Calcio 1 HD)

Ore 15:00 Serie B: Cittadella-Carpi (diretta su Sky Calcio 9 HD)

Ore 15:00 Serie B: Latina-Spal (diretta su Sky Calcio 3 HD)

Ore 15:00 Serie B: Pro Vercelli-Salernitana (diretta su Sky Calcio 5 HD)

Ore 15:00 Serie B: Spezia-Entella (diretta su Sky Calcio 8 HD)

Ore 15:00 Serie B: Ternana-Frosinone (diretta su Sky Calcio 2 HD)

Ore 15:00 Serie B: Trapani-Pisa (diretta su Sky Calcio 7 HD)

Ore 15:30 Bundesliga: Bayern-Magonza (diretta su Fox Sports HD)

Ore 16:15 Liga: Villarreal-Leganes (diretta su Sky Sport Plus HD)

Ore 17:00 Ligue 1: PSG-Montpellier (diretta su Premium Sport HD)

Ore 18:00 Serie A: Atalanta-Bologna (diretta su Sky Calcio 1 HD)

Ore 18:30 Bundesliga: Moenchengladbagh-Dortmund (diretta su Sky Sport Plus HD)

Ore 20:00 Ligue 1: Bordeaux-Bastia (diretta su Premium Sport 2 HD)

Ore 20:45 Liga: Espanyol-Atl. Madrid (diretta su Sky Sport Plus HD)

Ore 20:45 Serie A: Fiorentina-Inter (diretta su Sky Calcio 1 HD e Premium Sport HD)