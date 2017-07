Allegri e Ambra sono la coppia dell'estate

Quella composta da Massimiliano Allegri ed Ambra Angiolini ha tutte le carte in regola per diventare la nuova coppia dell'estate 2017. Dopo una stagione estenuante e logorante, in cui la sua Juventus è arrivata in fondo a tutte le competizioni cui ha preso parte, il tecnico della 'Vecchia Signora' si concede una meritata vacanza insieme con l'attrice Ambra Angiolini. I due sono stati 'paparazzati' dal settimanale 'Chi' all'Argentario dove l'ex allenatore del Milan sta trascorrendo la sua estate prima di gettarsi a capofitto in un'altra intensissima stagione con la Juve.

Come mostrato dalla copertina del settimanale diretto da Alfonso Signorini, tra i due sembra scoppiata la passione: coccole, abbracci, e baci non lasciano spazio ad equivoci.