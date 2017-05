Gli eventi del 10 maggio: ancora Champions con Atletico-Real Madrid

Lo spettacolo della Champions League continua mercoledì 10 maggio con la semifinale di ritorno tra Atletico Madrid e Real Madrid, in programma alle 20:45 al Vicente Calderon. La squadra di Zinedine Zidane, forte della straordinaria vittoria per 3-0 nella gara di andata, è la legittima favorita per un posto nella finalissima di Cardiff. Il protagonista assoluto della sfida del Santiago Bernabeu è stato Cristiano Ronaldo che ha abbattuto i Colchoneros con una favolosa tripletta, ipotecando, di fatto, il prossimo pallone d'Oro. Quella fra Atletico Madrid e Real Madrid si è trasformata in una vera e propria classica del calcio europeo visto che le due formazioni della capitale spagnola si sono affrontata sia nella finale di Lisbona nel 2014 che in quella di Milano nel 2016. In entrambe le occasioni sono state le 'Merengues' a festeggiare e, alla luce dell'ultimo risultato, verrebbe quasi da dire: “Non c’è due senza tre”.



Spazio, però, anche alla Premier League con il recupero della 26esima giornata: in campo Southampton ed Arsenal alle ore 20:45 al St Mary's Stadium. La squadra di Claude Puel non ha più molto da chiedere alla propria stagione, mentre i Gunners vogliono giocarsi fino in fondo le chances di qualificarsi alla prossima Champions League. La possibilità che Wenger resti sulla panchina del club londinese anche nella prossima stagione passa proprio da quello.



Il programma odierno



ore 10:00 Tennis, Open di Madrid: singolare femminile

ore 10:00 Tennis, Open di Madrid: singolare maschile

ore 10:00 Tennis, Open di Madrid: doppio maschile

ore 20:45 Calcio, Champions League: Atletico Madrid-Real Madrid



ore 20:45 Calcio, Premier League: Southampton-Arsenal