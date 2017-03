Biglietti online: il calcio resta al top, crolla la Formula 1

Monopolizzando il 92% delle vendite complessive dei biglietti, il calcio resta senza il minimo dubbio lo sport più popolare e più "comprato" sul web: lo rivela una recente ricerca condotta da StubHub, piattaforma per la compravendita di biglietti acquisita da eBay, che ha reso pubblici i dati relativi al 2016. Alle spalle del calcio si piazzano il tennis, che tuttavia fa registrare un calo di vendite del 27% rispetto al 2015 spiegabile probabilmente con l'aumento dei prezzi medi dei biglietti (+12%), e il rugby che insieme al calcio è l'unico sport in attivo (+11%). Il calo più consistente in termini di vendita è quello della Formula 1 che, dal 2015 al 2016, fa registrare un pesante -80% con prezzi medi aumentati del 58% (da 126 a 200 euro). Giù anche basket e MotoGP che accusano rispettivamente riduzioni del 33% e del 9%. Non se la passa bene nemmeno il wrestling che, nonostante il Wwe Live ospitato a Milano, accusa un calo di vendite del 75%.



La top ten degli eventi sportivi più venduti in Italia nel 2016 attraverso StubHub:

Entrando nel dettaglio delle vendite relative al calcio, emerge che ilper vedere dal vivo una partita nel 2016 è stato di, in calo del 12% rispetto ai 141 euro del 2015. I tifosi delsono quelli che hanno comprato di più nella piattaforma. Infatti, tra i 5 match più venduti si collocano ile il match dei rossoneri contro la. L'unica partita nel ranking in cui non appare ilè il match svoltosi lo scorsotra, in quarta posizione.

1. Milan-Inter 20 novembre

2. Milan-Juventus 22 ottobre

3. Milan-Juventus 9 aprile

4. Inter-Juventus 18 settembre

5. Milan-Inter 31 gennaio

6. Milan-Roma 14 maggio

7. Finale Coppa Italia 21 maggio

8. Milan-Torino 21 agosto

9. Roma-Real Madrid 17 febbraio



Juventus-Carpi 1 maggio