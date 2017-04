Juventus vs Barcellona: i migliori consigli per il tuo viaggio

Saranno in tanti i tifosi juventini presenti il 19 Aprile a Barcellona per l'attesissimo incontro dei Quarti di Finale di Champions League. Per i fortunati che avranno la possibilità di visitare la capitale catalana Volagratis.com ha realizzato un video con un itinerario da percorrere in 48 ore e una lista di suggerimenti su cosa fare per vivere al meglio l'atmosfera della partita e non solo.

Bar e pub sportivi

Per chi non ha un biglietto per lo stadio o per quanti vogliono respirare il clima pre e post partita nei migliori locali sportivi della città:

• Nero a metà, Carrer de Sardenya, 308 (Metro Monumental L2) – Gestito da Italiani, si trova a breve distanza dalla Sagrada Familia. Le specialità della casa sono ovviamente le tapas, ma tifosi e turisti potranno scegliere tra una selezione di ottime birre e diversi cocktail di alta qualità.

• Sports Bar Italian Food, Calle Ample, 51 (Metro Barceloneta L4) – Gestito da italiani, è ideato per gli appassionati di sport. Grazie a numerosi maxischermi e alle cuffie bluetooth a disposizione dei clienti, basterà sintonizzare la cuffia sull’evento sportivo che si intende seguire. Le specialità sono pizze, arancini e piatti della classica cucina partenopea.

• Lo Sports Bar, Rambla Dels Caputxins, 31 (Metro Liceu e Drassanes L3) – In pieno centro ai piedi della Rambla con diciannove schermi in HD e commenti multilingue, cucina internazionale (aperta dalle 12.00 alle 24.00) e completo di calcio balilla, biliardo e freccette.

• Il Black Lion, Evarist Arnùs, 70 (Metro Les Corts o Plaça del Centre L3) – Nel quartiere Les Cortss è il più antico pub in città dove godersi le partite con una selezione di birre artigianali della casa e birre tradizionali (astenersi amanti del cibo sano).