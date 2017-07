Gli eventi del 16 luglio: Formula 1 e Wimbledon

Il tennis è il grande protagonista della giornata di domenica 16 luglio 2017. A Londra si gioca la finale maschile del torneo più antico e prestigioso del mondo: Wimbledon. Si sfidano in finale il croato Cilic e il numero 5 al mondo Roger Federer; il tennista svizzero, alla sua undicesima finale londinese, proverà a vincere il torneo per l’ottava volta in carriera.

Non solo tennis, ma spazio anche ai motori nella giornata di domenica. A Silverstone si corre il GP di Gran Bretagna, decima prova del Mondiale di Formula 1. Dopo due gare senza salire sul podio, Lewis Hamilton cercherà di tornare alla vittoria per provare ad avvicinarsi in classifica alla Ferrari di Vettel. Spazio anche al ciclismo, in Francia prosegue lo spettacolo del Tour de France con la quindicesima tappa. Una frazione di montagna con ben quattro gpm da affrontare, tra cui il Col de Peyra Taillade, una salita di 9km con una pendenza media dell'8% e una massima del 14%.

Il programma odierno