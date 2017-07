Gli eventi del 9 luglio: Formula 1 e Tour de France

Tornano a ruggire i motori in Formula 1 domenica 9 luglio 2017. Nel Gran Premio d'Austria si riaccende la sfida tra la Ferrari di Sebastian Vettel e la Mercedes di Lewis Hamilton. I fatti di Baku sono ancora ben impressi nella mente dei due piloti che si contendono la testa della classifica mondiale. Dopo tante parole, in conferenza stampa e non, finalmente sarà di nuovo la pista ad emettere il proprio verdetto. Ma attenzione anche ai compagni di team con Kimi Raikkonen e Valtteri Bottas che vogliono provare a inserirsi nel duello. Cercano di piazzare il colpo anche le Red Bull di Ricciardo e Verstappen dopo che proprio l'australiano ha trionfato in Azerbaijan.

Non solo motori, però, perchè prosegue lo spettacolo de Tour de France con la nona tappa della Grande Boucle. Si corre da Nantua a Chambery, 181 km con 7 GPM nel percorso, 3 dei quali a pendenza media quasi in doppia cifra per tutta la lunghezza, un evento piuttosto raro anche nelle frazioni alpine. Col de la Biche, il mitico Grand Colombier e infine Mont du Chat a chiudere il trittico Hors Categorie quando alla linea del traguardo mancheranno 26 km, questi ultimi quasi tutti in discesa.

Il programma odierno

ore 09:45 ciclismo, Tour de France: nona tappa

ore 14:00 Formula 1, Gran Premio d'Austria: gara