Gli eventi del 9 giugno: Roland Garros e motori

Giornata ricca di sport e di eventi da segnare con un circolino rosso venerdì 9 giugno. Si comincia con lo spettacolo del grande tennis: tocca alle semifinali maschili del Roland Garros. I primi a scendere in campo sono il numero 1 del mondo Andy Murray contro il numero 3 Stanislas Wawrina per un match dall'esito tutt'altro che scontato. Poi sarà la volta del 'padrone' del rosso, Rafa Nadal, contro la sorpresa Dominic Thiem che si è sbarazzato con un rocambolesco 3-0 del grande favorito Novak Djokovic, numero 2 della classifica Atp.

Non solo tennis, però, perchè ruggiscono i motori sia in Formula 1 che in MotoGP. In Canada la Ferrari va a caccia di conferme dopo la bella vittoria nel Principato di un ritrovato Kimi Raikkonen. La Rossa, prima nel mondiale costruttori e in quello piloti con Sebastian Vettel, non intende cedere terreno alla Mercedes che, per la prima volta dopo diversi anni, si trova costretta ad inseguire. Spazio poi, anche alla MotoGP che scende in pista in Spagna per il Gran Premio di Barcellona. Il padrone di casa, Maverick Vinales, vuole allungare sugli inseguitori dopo il secondo posto al Mugello alle spalle di Andrea Dovizioso. Chi, invece, deve necessariamente ridurre il gap in classifica è Valentino Rossi che, dopo la caduta a Le Mans ed il quarto posto sul circuito di casa, non può più permettersi passi falsi. Grande attesa, poi, per la sempre più sorprendente Ducati e per capire se ci sarà o meno la reazione del campione del mondo in carica, Marc Marquez. A completare il ricco menù di giornata c'è, infine, il calcio internazionale con le qualificazioni mondiali. Spicca, su tutte, Svezia-Francia.

Programma odierno:

ore 09:55 MotoGP, Gran Premio Barcellona: prove libere

ore 10:00 Tennis, Roland Garros: singolare maschile

ore 14:05 MotoGP, Gran Premio Barcellona: prove libere

ore 16:00 Formula 1, Gran Premio Canada: prove libere

ore 20:00 Formula 1, Gran Premio Canada: prove libere

ore 20:45 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Andorra - Ungheria

ore 20:45 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Bielorussia - Bulgaria

ore 20:45 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Bosnia Erzegovina - Grecia

ore 20:45 Calcio, Qualificazioni Mondiali:Estonia - Belgio

ore 20:45 Calcio, Qualificazioni Mondiali:Far Oer - Svizzera

ore 20:45 Calcio, Qualificazioni Mondiali:Gibilterra - Cipro

ore 20:45 Calcio, Qualificazioni Mondiali:Lettonia - Portogallo

ore 20:45 Calcio, Qualificazioni Mondiali:Olanda - Lussemburgo

ore 20:45 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Svezia - Francia