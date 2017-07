Gli eventi dell'8 luglio: Wimbledon e Formula 1

Sabato 8 luglio 2017 è un'altra giornata ricca di avvenimenti sportivi. A Londra prosegue il torneo di Wimbledon, giunto al terzo turno. Il giocatore più atteso è il sette volte vincitore Rogere Federer, che cerca il passaggio del turno contro il tedesco Zverev; in campo anche il numero quattro al mondo Novak Djokovic, che affronta il lettone Monfils. Nella giornata di sabato, torna in pista anche la Formula 1 con le qualifiche del GP d'Austria, nona prova del Mondiale. Sul Red Bull Ring, Lewis Hamilton cerca di conquistare la sua 67 Pole in carriera, ma deve vedersela con un agguerrito Sebastian Vettel, che ha voglia di dimenticare le polemiche di Baku.

Non solo tennis e Formula 1, però, perchè continua anche lo spettacolo del Tour de France con l'ottava tappa della Grande Boucle da Dole a Station des Rousses. Si tratta di una tappa di 187.5km, caratterizzata da una salita di prima categoria nel finale: il Montèee de la Combe. Su questa asperità, lunga 12km con una pendenza media superiore al 7%, di sicuro vedremo gli uomini di classifica darsi battaglia per la conquista della vittoria di tappa.

Il programma odierno

ore 10:00 Formula 1, Gran Premio d'Austria: qualifiche

ore 11:05 Ciclismo, Tour de France: ottava tappa

ore 13:00 Tennis, Wimbledon: singolare maschile

ore 13:00 Tennis, Wimbledon: singolare femminile