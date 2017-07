Gli eventi del 7 luglio: Murray-Fognini e Formula 1

Giornata ricca di avvenimenti sportivi venerdì 7 luglio 2017. Si comincia con la grande sfida del terzo turno di Wimbledon tra il numero 1 del mondo, Andy Murray, ed il nostro Fabio Fognini, reduce dalla bella vittoria contro il canadese Vesely. Sull'erba dell'All England Club, il ligure vuole provare a sovvertire il pronostico e cercare di sorprendere lo scozzese, campione in carica. Torna in campo anche Rafa Nadal che affronta la stellina Khachanov, avversario insidioso per lo spagnolo che è reduce dalla vittoria nell'ultimo Roland Garros. Non solo tennis, però, perchè continua anche lo spettacolo del Tour de France con la settima giornata della Grande Boucle da Troyes a Nuits-Saint-Georges. Si tratta di una tappa da 213 km perfetta per i velocisti che vogliono provare ad aggiudicarsi la corsa con un arrivo in volata.

Dopo i fatti di Baku, nel Gran Premio dell'Azerbaijan, si riaccendono i motori in Formula 1 con il GP d'Austria. Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, almeno a parole, hanno sepolto l'ascia di guerra ma l'ultima parola, come sempre, spetta alla pista. Nelle prime sessioni di prove libere si capiranno i reali valori di forze delle scuderie favorite.

Il programma odierno

ore 10:00 Formula 1, Gran Premio d'Austria: prove libere

ore 10:05 Ciclismo, Tour de France: settima tappa

ore 13:00 Tennis, Wimbledon: singolare maschile

ore 13:00 Tennis, Wimbledon: singolare femminile