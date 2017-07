Gli eventi del 6 luglio: Federer e Tour de France

Appuntamento con il grande sport giovedì 6 luglio 2017. A Londra prosegue lo spettacolo di Wimbledon con alcuni dei grandi favoriti del torneo più prestigioso dell'anno che scendono in campo nel secondo turno. Apre le danze 'Re' Roger Federer che insegue l'ottavo titolo sull'erba inglese. Lo svizzero se la vede con Lajovic dopo aver superato il primo turno grazie al ritiro di Dolgopolov. E' poi la volta di Novak Djokovic, anche lui arrivato al secondo turno grazie al forfait del suo avversario. Il serbo affronta Pavlasek. Oltre ai due big scendono in campo anche Raonic, Zverev, Isner e Paolo Lorenzi per l'Italia.

Oltre al tennis, poi, prosegue anche lo spettacolo del Tour de France con la sesta tappa da Vesoul a Troyes. I 216 km del percorso saranno assai invitanti per i velocisti per tentare un'altra vittoria in volata.

Programma odierno:

ore 11:30 ciclismo, Tour de France: sesta tappa

ore 13:00 tennis, Wimbledon: singolare maschile

ore 13:00 tennis, Wimbledon: singolare femminile