Gli eventi del 6 giugno: in campo Nadal e Djokovic al Roland Garros

Entra nel vivo il Roland Garros mercoledì 6 giugno 2017. E' tempo di quarti di finale sulla terra rossa di Parigi con Rafa Nadal e Novak Djokovic che vogliono affrontarsi in semifinale. Lo spagnolo se la vede con il connazionale Pablo Carreno Busta, numero 21 del mondo, che negli ottavi si è sbarazzato di Milos Raonic al termine di un match infinito. Il maiorchino, a caccia della sua decima vittoria al Roland Garros, è il chiaro favorito della sfida e, dopo aver lasciato appena un gioco a Basilashvili, ne ha concessi pochi di più (5) al connazionale Roberto Bautista Agut al turno precedente, dimostrandosi in una forma smagliante.

In campo anche il numero 2 del mondo, Novak Djokovic, che, sotto la gestione Andre Agassi, vuole riprendersi la prima posizione nel ranking Atp. Sulla strada del serbo c'è l'austriaco Dominic Thiem che agli ottavi di finale ha annichilito Horacio Zeballos in appena 1 ora e 40 minuti. In caso di doppio successo, i due big del tennis mondiale si affronterebbero in una semifinale al cardiopalma. Spazio, poi, anche al programma femminile. Tra le donne tocca alla Wozniacki che sfida la Ostapenko, mentre la Mladenovic se la vede con la temibile Bacsinszky. Match impegnativo anche per la Halep che sfida la ucraina Elina Svitolina.

Il programma odierno:

