Gli eventi del 5 luglio: Wimbledon e Tour de France

Giornata di grande sport mercoledì 5 luglio 2017. A Londra si scende in campo per la terza giornata del torneo di Wimbledon, il più prestigioso e ricco di tradizione del circuito. A Church Road tocca di nuovo al numero 1 del mondo, Andy Murray, che al secondo turno affronta Brown. Spazio anche agli azzurri Fognini, Bolelli e Seppi, rispettivamente impegnati contro Vesely, Tsonga e Anderson. E mercoledì 5 luglio torna in campo anche Rafa Nadal che, dopo la vittoria al Roland Garros, vuole provare a ripetersi anche sull'erba contro Young. Tra le donne scende in campo Venus Williams, mentre tra le italiane tocca a Francesca Schiavone che se la vede con la Svitolina ed a Camila Giorgi, impegnata contro la Keys.

Protagonista anche il Tour de France con la Grande Boucle che inizia ad entrare nel vivo. I 160 km della quinta tappa serviranno per testare le gambe dei favoriti della classifica generale. Da Vittel si arriva fino a La Planche des Belles Filles.

Programma odierno

ore 11:10, ciclismo: Tour de Frrance 5a tappa

ore 13:00, tennis: Wimbledon singolare maschile

ore 13:00, tennis: Wimbledon singolare femminile