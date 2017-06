Gli eventi del 5 giugno: Serie A Basket, Avellino-Venezia

Si torna in campo lunedì 5 giugno 2017 per gara 6 di semifinale playoff di basket tra la Sidigas Avellino e la Reyer Venezia. I lagunari conducono per 3-2 grazie alla vittoria in gara 5 al Taliercio che ha permesso di difendere il fattore campo. La serie si trasferisce dunque in Campania con la formazione di coach Pino Sacripanti che è costretta a vincere al Pala Del Mauro per provare ad allungare la serie e forzare una infuocata gara 7. Match point, invece, per Venezia che, in caso di successo, raggiungerebbe in finale la Dolomiti Energia Trento che ha eliminato a sorpresa Milano con un secco 4-1 nell'altra semifinale scudetto.

Non solo basket, però, perchè prosegue lo spettacolo del Roland Garros che entra nella seconda settimana, quella decisiva sulla terra di Parigi. In campo gli altri ottavi di finale con il numero 1 del mondo, Andy Murray, che deve vedersela con il temibile Karen Khachanov. In campo anche il numero 3 del tabellone, Stanislas Wawrinka che affronta il padrone di casa, Gael Monfils. Spazio, infine, anche a Nishikori e Cilic che se la vedono rispettivamente contro Verdasco e Anderson. Tra le donne, scende in campo la Halep contro la Suarez Navarro, seguita dalla Pliskova che sfida la Cepede Royg.

Il programma odierno

ore 10:00 Tennis, Roland Garros: singolare maschile

ore 10:00 Tennis, Roland Garros: singolare femminile

ore 10:00 Tennis, Roland Garros: doppio maschile

ore 10:00 Tennis, Roland Garros: doppio maschile

ore 20:45 Basket, Serie A: Avellino-Venezia