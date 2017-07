Gli eventi del 4 luglio: tennis e ciclismo

Il grande tennis è il protagonista della giornata di martedì 4 luglio 2017. A Londra prosegue il torneo in erba più prestigioso del circuito: Wimbledon. Scende in campo Roger Federer, che, nei sessantaquattresimi di finale, affronta l'ucraino Dolgopolov; i due si sono già scontrati tre volte in carriera, e in tutte le occasioni ha trionfato lo svizzero, che non ha concesso nemmeno un set al suo avversario. Altro match da seguire è quello che vede impegnato il numero quattro della classifica Atp Novak Djokovic; il serbo deve battere lo slovacco Klizan per passare il primo turno del torneo. In campo femminile è impegnata la numero uno al mondo Angelique Kerber, che affronta l'americana Falconi nei sessantaquattresimi di finale.

Oltre al tennis, spazio al ciclismo. In Francia si corre la quarta tappa del Tour de France. La partenza è fissata a Mondorf Les Bains e si arriva, dopo oltre 200km, a Vittel. Una frazione che non presenta grandi salite, un solo GPM di quarta categoria, e che molto probabilmente si risolverà con una volata di gruppo.

Il programma odierno

ore 11:00 Ciclismo: Tour de France, quarta tappa

ore 12:30 Tennis: Wimbledon, singolare maschile

ore 12:30 Tennis: Wimbledon, singolare femminile