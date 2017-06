Gli eventi del 4 giugno: Carpi-Benevento e MotoGP

Si torna in campo in Serie B domenica 4 giugno 2017. Il Carpi, dopo la clamorosa vittoria nel doppio confronto con il Frosinone, ospita allo Stadio Sandro Cabassi il Benevento di mister Baroni per giocarsi le ultime chances di promozione in Serie A. I campani, dopo avere eliminato il Perugia, partono i con i favori del pronostico ma devono superare una squadra ostica e quadrata che ha già dato prova di poter piegare chiunque in questi playoff. Per il Carpi si tratterebbe della seconda promozione nel massimo campionato dopo avere già preso parte alla stagione 2015-2016, mentre per i giallorossi sarebbe la prima storica promozione in prima categoria.

Spazio, però, anche alla MotoGP dove si accendono i motori in vista del Gran Premio d'Italia sulla pista del Mugello. Valentino Rossi, dopo l'incidente mentre si allenava con una moto da cross ed il ricovero in ospedale, vuole stupire di nuovo tutti e provare a tornare a vincere sulla pista 'di casa'. Il 'Dottore' deve però battere la concorrenza del compagno di squadra, Maverick Vinales che dopo il Gran Premio di Le Mans è tornato al primo posto nella classifica iridata. Grande attesa anche per Jorge Lorenzo che con la Ducati cerca un podio che lo rilancerebbe in ottica mondiale. Senza dimenticare lo spettacolo del Roland Garros con una serie di partite da segnare con il circolino rosso. In campo Djokovic e Nadal, ma anche la Muguruza e la Halep tra le donne.

Il programma odierno

ore 10:00 Tennis, Roland Garros: singolare maschile

ore 10:00 Tennis, Roland Garros: singolare femminile

ore 10:00 Tennis, Roland Garros: doppio femminile

ore 10:00 Tennis, Roland Garros: doppio maschile

ore 14:00 MotoGP, Gran Premio del Mugello: gara

ore 20:30 Calcio, Serie B playoff: Carpi-Benevento