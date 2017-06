Gli eventi del 30 giugno: Spagna-Germania Under 21 e tennis

Lo spettacolo del grande calcio è il grande protagonista della giornata di venerdì 30 giugno. In Polonia si gioca la finale degli Europei Under 21 tra Spagna e Germania. Gli spagnoli, che in semifinale hanno battuto gli azzurrini di Di Biagio per 3-1, sono i grandi favoriti per la vittoria del torneo, ma dovranno fare i conti con la Germania, che ha buttato fuori l'Inghilterra ai calci di rigore nell'altra semifinale.

Oltre al calcio, spazio anche al tennis dove procede l'avvicinamento al torneo più atteso e prestigioso del circuito: Wimbledon. Si gioca in Inghilterra, nell'Aegon International, giunto alle semifinali; il giocatore più atteso è il numero 4 del mondo: Novak Djokovic. Il serbo ha battutto facilmente ai quarti l'americano Young 2-0 e si giocherà l'accesso alla finale contro il vincente del quaro di finale tra Johnson e Medvedev.

Il programma odierno

ore 10:00 Tennis: Antalya Open, singolare maschile

ore 12:00 Tennis: Aegon International, singolare maschile

ore 20:45 Calcio: Europei Under 21, Spagna-Germania