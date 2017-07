Gli eventi del 3 luglio: tennis

La giornata di lunedi 3 luglio 2017 è caratterizzata dallo spettacolo del grande tennis. A Londra prende il via il torneo in erba più prestigioso della stagione: Wimbledon. In campo maschile il favorito numero uno è Roger Federer; lo svizzero, che in stagione ha già conquistato L'Australian Open, cercherà di vincere il torneo per l'ottava volta in carriera. Tentera di difendere il successo conquistato lo scorso anno Andy Murray; il numero uno della classifica Atp non è sembrato in ottima condizione nelle ultime uscite, ma sull'erba di casa proverà a riconquistare il torneo. Bisognerà tenere d'occhio anche Novak Djokovic e Rafa Nadal; lo spagnolo, che un mese fa ha vinto il Rolland Garros, cercherà di vincere il torneo per la terza volta.

Venus Williams, visto l'assenza della sorella, è la favorita per la vittoria finale; l'americana dovrà però vedersela con la numero uno della classifica Wta Angelique Kerber, che lo scorso ha ceduto solo in finale a Serena Williams per due set a zero.

Il programma odierno

ore 12:30 Tennis: Wimbledon, singolare maschile

ore 12:30 Tennis: Wimbledon, singolare femminile