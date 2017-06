Gli eventi del 29 giugno: Germania-Messico e tennis

Si torna in campo per la seconda semifinale di Confederations Cup giovedì 29 giugno 2017. I campioni del mondo della Germania, vincitori del gruppo B, sfidano il Messico che si è qualificato come secondo nel gruppo A alle spalle del Portogallo di Cristiano Ronaldo. La squadra di Low è la grande favorita della manifestazione e sfida i centroamericani che vogliono provare a raggiungere la finale.

Oltre al calcio, spazio anche al tennis dove procede l'avvicinamento al torneo più atteso e prestigioso del circuito: Wimbledon. Si gioca in Turchia, nell'Antalya Open, dove Andreas Seppi sfida il romeno Radu Albot. Si scende in campo anche in Inghilterra dove nell'Aegon International, il numero 4 del mondo, Novak Djokovic, affronta Donald Young per un posto in semifinale.

Il programma odierno

ore 9:00 Tennis: Antalya Open, singolare maschile

ore 11:00 Tennis: Aegon International, singolare maschile

ore 20:00 Calcio: Confederations Cup, Germania-Messico