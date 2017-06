Gli eventi del 28 giugno: semifinale Confederations Cup e tennis

Lo spettacolo del grande calcio è il protagonista della giornata di mercoledì 28 giugno 2017. A Kazan va in scena la prima delle due semifinali della Confederations Cup; in campo il Portogallo contro il Cile. I campioni d'Europa, grazie alla differenza reti, si sono aggiudicati il primo posto del gruppo A e affronteranno il Cile, che, grazie a un gol di Rodriguez nei minuti finali del match contro l'Australia, è riuscito ad aggiudicarsi il secondo posto del gruppo B, dietro la Germania.

Non solo calcio, però, perchè prosegue l'avvicinamento al torneo di tennis più prestigioso ed importante dell’anno: Wimbledon. In Turchia, in campo gli uomini impegnati nell'Antalya Open; in campo anche Paolo Lorenzi che affronta il moldavo Albot nel primo ottavo di finale del torneo Atp. In campo anche le donne, impegnate nel torneo Wta di Eastbourne, giunto agli ottavi di finale.

Il programma odierno

ore 9:00 Tennis, Antalya Open: singolare maschile

ore 12:00 Tennis, Aegon International: singolare femminile

ore 20:00 Calcio, semifinale Confederations Cup: Portogallo-Cile