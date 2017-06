Gli eventi del 27 giugno: semifinale Under 21 e tennis

Torna in campo la nazionale Under 21 martedì 27 giugno 2017. Gli Azzurrini di Gigi Di Biagio hanno conquistato l'accesso alla semifinale dell'Europeo di categoria contro la favorita numero 1 della manifestazione: la Spagna. Grazie all'1-0 contro la Germania nell'ultima partita del girone ed al contemporaneo passo falso della Repubblica Ceca, Bernardeschi e compagni sfidano le Furie Rosse che possono vantare un impressionante numero di giovani talenti. In palio c'è la finale contro la vincente dell'altra partita: Inghilterra-Germania, una grande classica del calcio europeo.

Non solo calcio, però, perchè prosegue l'avvicinamento al torneo di tennis più prestigioso ed importante dell’anno: Wimbledon. In Turchia, nell'Antalya Open, Andreas Seppi cerca il passaggio del turno contro Majchrzak, mentre la rivelazione Khachanov sfida l'esperto Tipsarevic. Anche in Inghilterra si gioca sull'erba dell'Aegon International per il singolare maschile e quello femminile. Tra gli uomini spicca la sfida tra Gasquet e Tiafoe, il giovane statunitense che aveva fatto soffrire Fognini a Parigi.

Il programma odierno

ore 9:00 Tennis, Antalya Open: singolare maschile

ore 11:00 Tennis, Aegon International: singolare femminile

ore 11:00 Tennis, Aegon International: singolare maschile

ore 18:00 Calcio, Inghilterra-Germania Under 21: semifinale

ore 21:00 Calcio, Spagna-Italia Under 21: semifinale