Gli eventi del 26 giugno: tennis, prosegue la stagione sull'erba

Torna protagonista il tennis lunedì 26 giugno 2017. In attesa del torneo più atteso e prestigioso del circuito, Wimbledon, prosegue la preparazione dei tennisti sull'erba. In Turchia, spazio all'Antalya Open, torneo Atp 250, che vede impegnati alcuni degli specialisti della superficie come Marcos Baghdatis e Janko Tipsarevic. Tra gli azzurri partecipano Andreas Seppi e Paolo Lorenzi.

I big del circuito, però, sono impegnati nell'Aegon International di Eastbourne, in Inghilterra. La testa di serie numero 1 del torneo è Novak Djokovic, il cui avversario principale è il francese Gael Monfils. Donald Young, Nicolas Mahut e Sam Querrey indossano i panni dei possibili outsider. Per gli italiani in campo solo Thomas Fabbiano. L'Aegon International prevede anche il singolare femminile dove gareggia anche la nostra Francesca Schiavone. Brillano i nomi della Pliskova, della Bouchard, della Lepchenko e della Suarez Navarro.

Il programma odierno

ore 12:00 Tennis, Aegon International: singolare femminile

ore 12:00 Tennis, Aegon International: singolare maschile

ore 13:00 Tennis, Antalya Open: singolare maschile